В Ашхабаде состоялись первые туркменско-бангладешские политические консультации

В Ашхабаде состоялись первые политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Народной Республики Бангладеш. Делегации возглавили заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов и секретарь по двусторонним отношениям (Восток и Запад) Министерства иностранных дел правительства Народной Республики Бангладеш посол Назрул Ислам.

В ходе переговоров состоялся конструктивный обмен мнениями по ключевым вопросам двусторонней повестки, рассмотрен уровень политико-дипломатического диалога между двумя странами. Стороны отметили целесообразность организации визитов на высшем и высоком уровнях для расширения межгосударственных связей. Дипломаты подчеркнули важность поддержания регулярных контактов между внешнеполитическими ведомствами двух стран. В этой связи стороны договорились работать над организацией взаимных визитов глав МИД.

Говоря о необходимости расширения двусторонней договорно-правовой базы сотрудничества, стороны рассмотрели проекты ряда документов. Были обсуждены возможности активизации контактов между парламентами двух стран. В ходе консультаций детально обсуждены возможности наращивания торгово-экономического партнерства между Туркменистаном и Бангладеш. В этой связи рассмотрены возможности налаживания партнерства между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Дакской торгово-промышленной палатой. В числе перспективных направлений сотрудничества обозначены нефтегазовая отрасль, транспортная взаимосвязанность, сельское хозяйство, текстильная промышленность и другие.

Отдельное внимание уделено перспективам развития сотрудничества в области культуры, образования и туризма. В завершение политических консультаций была подчеркнута важность продолжения плодотворного партнерства, отвечающего взаимным интересам.

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