Туркменский оркестр успешно выступил на музыкальном фестивале в Берлине

На 27-м международном фестивале молодежных симфонических оркестров Young Euro Classic в Берлине выступил Молодежный симфонический оркестр Туркменистана под управлением заслуженного артиста страны, дирижера Расула Клычева. Коллектив подготовил оригинальную музыкальную программу из произведений туркменских классических композиторов и современных западных авторов.

В нынешнем году в фестивале приняли участие молодежные симфонические оркестры из Германии, Австрии, Италии, Португалии, Словении, Северной Ирландии, Люксембурга, Эстонии, Украины, Турции, США, Китая, Индии и Туркменистана, а также оркестры народных инструментов из Таджикистана, Вьетнама, Аргентины, Марокко и Египта.

Европейская публика благожелательно встретила выступление молодежного коллектива из Туркменистана. По завершении концерта организаторы фестиваля и представители оргкомитета выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве, отметив, что горячие аплодисменты зрителей стали знаком высшего признания музыкального искусства туркменских музыкантов.

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