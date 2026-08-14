В Туркменистане установлены новые нормы водопотребления

Министерство строительства и архитектуры Туркменистана утвердило новые строительные нормы «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», которые заменяют собой прежние правила проектирования систем водоснабжения.

Согласно новым нормам, среднесуточное потребление хозяйственно-питьевой воды на одного жителя зависит от степени благоустройства жилья. В домах без ванн норматив составляет 160–200 литров в сутки на человека, при наличии ванны и местного водонагревателя — 210–260 литров, а в домах с централизованным горячим водоснабжением — 300–450 литров в сутки.

Для расчетов при разработке генеральных и районных планировочных схем в документе заложены укрупненные показатели водопотребления: для городов — 550 литров в сутки на человека на первую очередь строительства и 600 литров на расчетный срок; для сельских населённых пунктов эти показатели значительно ниже — 125 и 150 литров в сутки соответственно. Таким образом, новые нормы фиксируют существенную разницу в расчетном водопотреблении между городским и сельским населением, что отражает различия в уровне инженерного благоустройства жилья в городах и на селе.

Документ также регламентирует требования к расходу воды на пожаротушение, санитарным зонам охраны источников водоснабжения, очистке и обеззараживанию воды, а также к строительству водопроводных сооружений в сейсмоопасных районах и на просадочных грунтах.

© TURKMENISTAN.RU, 2026