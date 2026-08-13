Глава МИД Туркменистана провел серию встреч на полях форума в Авазе

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел в Авазе серию двусторонних встреч с руководителями дипломатических миссий и представительств международных организаций. Переговоры прошли на полях международной конференции «Охрана экосистемы Каспийского моря: региональное сотрудничество и устойчивое развитие», приуроченной ко Дню Каспийского моря.

В ходе беседы с послом Европейского союза Беатой Пекса были рассмотрены текущее состояние и перспективы туркменско-европейского сотрудничества, акцентировано внимание на важности регулярного политического диалога и совместных инициатив по охране окружающей среды Каспия.

Вопросы продвижения международных инициатив страны в рамках ООН и координации совместных мероприятий глава внешнеполитического ведомства обсудил с постоянным координатором ООН в Туркменистане Сяоцзюнь Грейс Ван, также подчеркнув актуальность объединения усилий по обеспечению экологической устойчивости региона.

На встрече с главой Центра ОБСЕ в Ашхабаде Уильямом Лифом ключевое внимание было уделено региональной безопасности, гуманитарному и экономико-экологическому взаимодействию с акцентом на защиту экосистемы Каспийского моря.

Векторы практического партнерства в сфере управления миграцией и защиты прав мигрантов с учетом экологических факторов были определены на переговорах с координатором Международной организации по миграции (МОМ) по странам Центральной Азии Серханом Актопраком.

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