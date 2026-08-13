|13.08.26 07:07
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В Туркменистане прошла конференция по охране экосистемы Каспия
В национальной туристической зоне «Аваза» состоялась международная научно-практическая конференция «Охрана экосистемы Каспийского моря: региональное сотрудничество и устойчивое развитие», приуроченная ко Дню Каспийского моря.
В форуме приняли участие профильные специалисты, экологи, эксперты и представители международных организаций. Они обсудили вопросы сохранения экосистемы Каспийского моря, защиты биоразнообразия, предотвращения загрязнения и адаптации к климатическим изменениям.
Открытие конференции началось с оглашения приветственного обращения президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. В обращении была отмечена важность укрепления межгосударственного сотрудничества, реализации Каспийской экологической инициативы и обеспечения устойчивого развития региона.
Участники конференции рассмотрели совместные подходы к природоохранной деятельности, развитию научных исследований и сохранению природного потенциала Каспия.
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