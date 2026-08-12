Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Афганистан

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Марыйский велаят (область), откуда из приграничной зоны направился в Афганистан.

В ходе визита состоялись двусторонние переговоры с заместителем председателя Кабинета Министров Афганистана по экономическим вопросам Абдулом Гани Барадаром. В центре внимания находились вопросы комплексного продвижения ключевых энергетических, транспортных и инфраструктурных проектов, формирующих основу регионального развития.

Особый акцент на переговорах был сделан на ходе реализации проекта газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (TAПИ) и его ключевого отрезка Серхетабат–Герат.

Абдул Гани Барадар подчеркнул историческое значение поездки Гурбангулы Бердымухамедова для ознакомления с ходом строительства магистрали, отметив, что работы по TAПИ в Герате продвигаются согласно графику. Афганская сторона расценивает ТАПИ, прокладку линии электропередачи (ТАП) и оптико-волоконной связи как мощный инструмент расширения двустороннего партнерства. Реализация этих инициатив позволит решить задачи энергоснабжения населения, создать тысячи новых рабочих мест и открыть возможности для местных инвесторов по производству электроэнергии из природного газа.

Для ускорения процессов предложено создать совместный рабочий механизм между профильными ведомствами двух стран. Кроме того, афганская сторона выразила заинтересованность в изучении туркменского опыта по подготовке квалифицированных кадров для газовой сферы.

Вторым важнейшим вектором переговоров стал транспортно-логистический сектор. Стороны обсудили задействование Международного морского порта Туркменбаши для транзита афганских товаров и активизацию контактов по международному мультимодальному коридору «Лазурит».

В рамках переговоров состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между государственным концерном «Tуркменгаз» и государственной корпорацией «Afghan Gas». Согласно меморандуму, стороны договорились о совместной работе по созданию в провинции Герат профильной инфраструктуры, снабжению промышленных предприятий, электростанций и населения туркменским газом.

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