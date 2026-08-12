В МИД Туркменистана состоялась встреча с послом Саудовской Аравии

В МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Саудовская Аравия в Туркменистане Амером бин Али Аль-Шехри.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития туркменско-саудовских отношений, а также актуальные вопросы двустороннего и многостороннего взаимодействия. Особое внимание было уделено дальнейшему укреплению политико-дипломатического диалога, расширению торгово-экономических связей и развитию сотрудничества в представляющих взаимный интерес сферах.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в рамках международных организаций, подчеркнув важность конструктивного сотрудничества на многосторонних площадках. Также были затронуты актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. В завершение встречи была выражена взаимная готовность продолжать регулярные контакты и совместную работу по дальнейшему укреплению дружественных отношений между Туркменистаном и Королевством Саудовская Аравия.

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