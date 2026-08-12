|12.08.26 07:04
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 59 сделок
На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 59 сделок на общую сумму свыше 224 тысяч долларов США.
Представители деловых кругов из Турции и Сербии закупили пряжу хлопчатобумажную и экстракт солодкового корня.
На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели нефтяной дорожный битум, полипропилен и суммарный нефтяной кокс, а также ткань хлопчатобумажную и шелк-сырец на общую сумму более 428 миллионов 978 тысяч манатов.
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