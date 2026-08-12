Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
12.08.26 07:04

На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 59 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 59 сделок на общую сумму свыше 224 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов из Турции и Сербии закупили пряжу хлопчатобумажную и экстракт солодкового корня.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели нефтяной дорожный битум, полипропилен и суммарный нефтяной кокс, а также ткань хлопчатобумажную и шелк-сырец на общую сумму более 428 миллионов 978 тысяч манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2026
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2026 Turkmenistan.ru