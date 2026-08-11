Туркменские ученые присоединились к международной этнографической экспедиции

На территории Алтайского края и Республики Алтай Российской Федерации проходит международная этнографическая экспедиция «Большой Алтай: тюркское наследие 2026». Она стала составной частью большого международного научно-образовательного проекта Алтайского государственного университета под названием «Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности» («Большой Алтай»).

Проект объединил ученых из России и Центральной Азии для исследования общей истории, культуры и традиций тюркских народов. К работе экспедиции присоединились сотрудница Академии наук Туркменистана, кандидат исторических наук Айна Баймурадова и преподаватель кафедры истории Туркменистана Туркменского государственного университета Тойлы Хоммыев.

В ходе экспедиции планируется посетить деревни, населенные тюркскими народами в Алтайском крае и Республике Алтай, изучить их древние традиции, национальные ремесла, такие как ковроткачество и войлоковаляние, а также национальную одежду, быт и уклад жизни. Материалы археологов и этнографов позволят изучить культуру, традиции разных этнических общностей и выявить общие черты в традициях народов Алтая и Центральной Азии.

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