В Русском драматическом театре туркменской столицы проведен международный творческий эксперимент

В Государственном русском драматическом театре имени А.С. Пушкина в Ашхабаде прошел творческий эксперимент с участием режиссеров из России. Центр поддержки русских театров за рубежом Союза театральных деятелей (СТД) Российской Федерации привез в русский театр туркменской столицы группу молодых постановщиков, подготовивших три эскиза спектаклей по «Маленьким трагедиям» Александра Пушкина.

Акцию, обозначенную как «первая режиссерская лаборатория», провели по согласованию с руководством театра и в соответствии с его репертуарными планами. Каждый из трех приглашенных режиссеров в течение недели работал с ашхабадскими актерами над постановкой одной их новелл пушкинского произведения. Григорий Артамонов создал эскиз по «Моцарту и Сальери». Над «Каменным гостем» работала Евгения Горшунова. Сценическую разработку «Скупого рыцаря» готовила режиссер Маргарита Загорская.

Теперь задача руководства театра - выбрать, какая из представленных режиссерских разработок наиболее полно соответствует творческим возможностям актеров, репертуарной политике и художественным задачам театра. В итоге один из трех представленных эскизов в новом театральном сезоне планируется доработать до полноценной постановки, которая войдет в репертуар театра, отмечающего в нынешнем году свое 100-летие.

Работа российской театральной творческой лаборатории в Ашхабаде стала первой попыткой в истории сотрудничества СТД России с Туркменистаном. Программа сотрудничества по поддержке русских театров за рубежом реализуется союзом с 2004. За более чем 20 лет специалисты СТД содействовали продвижению русского языка, культуры и театрального искусства за пределами страны, а в настоящее время эта работа сосредоточена на командировках российских специалистов, которые организуют за рубежом режиссерские лаборатории.

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