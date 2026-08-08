В вузах и колледжах Туркменистана вводятся спецкурсы по международному праву и уставу ООН

В Туркменистане стартует масштабная образовательная программа по повышению правовой грамотности молодежи, приуроченная к провозглашению резолюцией Генассамблеи ООН 2028 года Годом международного права. Инициатива направлена на глубокое изучение молодым поколением основ международного права и механизмов работы ООН.

В высших и средних профессиональных учебных заведениях страны будут организованы лекции и курсы, посвященные уставу ООН, международной правовой системе и ее укреплению. При участии национальных и зарубежных экспертов планируется выпустить новые учебные и научно-методические пособия, а также сформировать электронные образовательные ресурсы. В учебных заведениях будет учреждена тематическая «Неделя международного права», в рамках которой пройдут семинары с моделированием работы органов ООН.

Среди студентов и молодых специалистов планируется регулярно проводить конкурсы научных работ, статей и эссе по актуальным международно-правовым вопросам.

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