Временную поверенную в делах США в Туркменистане приняли в МИД страны

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова провела в Ашхабаде встречу с временной поверенной в делах США в Туркменистане Кристин Хокинс.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и перспективы его развития по направлениям, представляющим взаимный интерес. Особое внимание было уделено сотрудничеству в рамках международных организаций, прежде всего ООН. Собеседники также обменялись мнениями о приоритетах двустороннего сотрудничества в гуманитарной сфере, включая образовательные и спортивные контакты, а также реализацию совместных проектов и программ.

Кроме того, на встрече были рассмотрены организационные аспекты подготовки предстоящих совместных мероприятий. Стороны подтвердили намерение поддерживать регулярный диалог и развивать конструктивное взаимодействие по широкому кругу вопросов двусторонней и многосторонней повестки.

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