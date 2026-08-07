Преподаватели туркменских вузов прошли стажировку во Франции

Четверо преподавателей французского языка из Туркменистана прошли интенсивную педагогическую стажировку в образовательном центре в Ницце. В состав туркменской делегации вошли представитель Туркменского государственного университета имени Махтумкули и три педагога Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади. Эта инициатива стала продолжением аналогичного успешного проекта 2025 года, подтверждая курс на укрепление преподавания французского языка в высших школах Туркменистана.

Двухнедельная программа объединила теоретические и практические семинары по методике преподавания французского как иностранного, знакомство с инновационными образовательными подходами и цифровыми инструментами. Особенностью курса стали выездные уроки под открытым небом по истории Ниццы и межкультурные вечера, позволившие туркменским специалистам обменяться опытом с коллегами со всего мира. Полученный опыт и методические наработки преподаватели внедрят в учебный процесс для студентов вузов.

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