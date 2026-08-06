Президент Туркменистана принял вице-президента, главу Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации

Президент Сердар Бердымухамедов принял вице-президента Швейцарской Конфедерации, председательствующей в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), главу Федерального департамента иностранных дел Иньяцио Кассиса.

Отметив нынешнюю конструктивную динамику взаимодействия Туркменистана и ОБСЕ, глава государства подчеркнул регулярный характер мер, реализуемых на основе программ сотрудничества, которые ежегодно разрабатываются правительством страны совместно с Центром ОБСЕ в Ашхабаде.

Вместе с тем Сердар Бердымухамедов особо отметил придаваемое на государственном уровне значение обеспечению прав человека и принципов демократии в Туркменистане и заявил о целесообразности дальнейшего партнерства в рамках ОБСЕ в целях продолжения соответствующей работы и изучения международной практики в этой области. Глава государства подтвердил готовность Туркменистана расширять взаимодействие с ОБСЕ во имя дальнейшего обеспечения мира и устойчивого развития на планете.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил также нынешний продуктивный характер отношений между Туркменистаном и Швейцарской Конфедерацией, а также заинтересованность своей страны в последовательном развитии двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Иньяцио Кассис подчеркнул образцовость для всего мира проводимой Туркменистаном внешней политики, а также подтвердил придаваемое Швейцарией огромное значение последовательному развитию межгосударственного сотрудничества. В завершение встречи, выразив уверенность в углублении двусторонних отношений, президент Сердар Бердымухамедов и вице-президент, глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис обменялись наилучшими пожеланиями.

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