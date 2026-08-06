Действующий председатель ОБСЕ принят в МИД Туркменистана

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с вице-президентом Швейцарской Конфедерации, главой Федерального департамента иностранных дел и действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Иньяцио Кассисом.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы деятельности ОБСЕ, дальнейшее развитие сотрудничества между Туркменистаном и организацией, а также укрепление взаимодействия между Туркменистаном и Швейцарской Конфедерацией.

Было отмечено, что партнерство Туркменистана с ОБСЕ носит системный и практико-ориентированный характер и осуществляется в рамках ежегодного плана проектов Центра ОБСЕ в Ашхабаде, охватывающего все направления деятельности организации.

Стороны подчеркнули важность продолжения практики проведения в Ашхабаде региональных мероприятий высокого уровня с участием руководства ОБСЕ, а также положительно оценили результаты ранее проведенных совместных мероприятий. Также состоялся обмен мнениями по вопросам подготовки ряда совместных мероприятий, запланированных к проведению в Ашхабаде в ближайшее время, направленных на развитие регионального сотрудничества и обмен передовым опытом. Отдельное внимание было уделено перспективам дальнейшего развития сотрудничества с Центром ОБСЕ в Ашхабаде.

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