Футбольный клуб «Аркадаг» в третий раз подряд завоевал Суперкубок Туркменистана

Футболисты «Аркадага» вновь завоевали Суперкубок Туркменистана. Этого успеха команда, представляющая одноименный город, добилась, победив в решающем матче клуб «Ахал» – 3:0.

Учрежденный Федерацией футбола Туркменистана Суперкубок разыгрывается между чемпионом и обладателем Кубка страны с 2005 года. В прошлом году «Аркадаг» выиграл чемпионат и Кубок Туркменистана, а «Ахал» стал участником встречи за Суперкубок на правах финалиста Кубка страны.

Решающий матч за третий по значимости национальный трофей состоялся в Ашхабаде на стадионе «Ниса».

Футбольный клуб «Аркадаг», составляющий основной костяк национальной сборной Туркменистана, был образован в 2023 году и уже в год дебюта сделал дубль – выиграл чемпионат и Кубок страны. И вот теперь они третий год подряд завоевали третий по рангу национальный трофей.

К этому успеху ФК «Аркадаг» в качестве главного тренера привел известный в прошлом нападающий сборной Туркменистана, обладатель Кубка России-2003/04 в составе грозненского «Терека» и Кубка президента АФК-2013 в составе «Балкана» Владимир Байрамов.

Для «Аркадага» прошедший матч за Суперкубок Туркменистана стал хорошей проверкой сил перед предстоящей 12 августа домашней игрой предварительного раунда Лиги чемпионов АФК-2 сезона 2026/27 с обладателем Суперкубка Индии – клубом «Гоа». Победа в этом поединке позволит подопечным Владимира Байрамова вновь сыграть в групповом турнире Лиги чемпионов АФК-2, тогда как поражение оставит команде возможность продолжить международную кампанию в третьем по рангу клубном турнире Азии – Лиге вызова АФК.

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