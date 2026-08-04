В ООН единогласно поддержана инициатива Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию, предложенную Туркменистаном. Документ провозглашает 2028 год Годом международного права. Резолюция «Год международного права, 2028 год» направлена на укрепление законности, справедливости и роли правовых норм в международных отношениях. Единогласная поддержка инициативы подчеркивает высокий авторитет Туркменистана на мировой арене и актуальность международных инициатив главы государства. Теперь Туркменистан намерен подготовить национальную концепцию «Международное право и постоянный нейтралитет Туркменистана», которая будет распространена среди государств – членов ООН в качестве официального документа организации. Национальная концепция раскроет взаимосвязь между нормами международного права и правовым статусом постоянного нейтралитета Туркменистана. В период с 2026 по 2028 год в Туркменистане планируется провести цикл форумов и экспертных встреч с участием ведущих национальных и зарубежных специалистов. Проведение этих мероприятий позволит сформировать программу, тематику и экспертный состав главного международного форума 2028 года, проведение которого намечено в Ашхабаде. © TURKMENISTAN.RU, 2026