На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 14 сделок На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 14 сделок на общую сумму свыше 4 миллионов 755 тысяч долларов США. Представители деловых кругов из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Азербайджана и Кыргызстана приобрели махровые изделия, ткань и пряжу хлопчатобумажную, хлопок-волокно, шелк-сырец. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропилен производства госконцерна «Туркменнефть», портландцемент, а также экстракт солодкового корня, пряжу хлопчатобумажную, линт хлопковый и очищенные отходы хлопкопрядения на общую сумму свыше 511 миллионов 698 тысяч манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2026