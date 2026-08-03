Представители Туркменистана и Нидерландов обсудили подготовку к предстоящим соревнованиям по конному спорту

В Гааге в рамках рабочего визита делегации Туркменистана во главе с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Тангрыгулы Атахаллыевым состоялись встречи с генеральным директором по политическим вопросам министерства иностранных дел Королевства Нидерландов Йостом Фламандом и директором Кабинета короля Нидерландов Франсом Принсеном.

В ходе встреч туркменская сторона представила подробную информацию о подготовке к предстоящим в Нидерландах крупным международным мероприятиям, посвященным ахалтекинским лошадям и национальным конным традициям Туркменистана. Особое внимание было уделено программе мероприятий, запланированных на 4-6 сентября 2026 года в конноспортивном центре Peelbergen в провинции Лимбург.

Отмечалось, что предстоящее событие призвано не только продемонстрировать уникальные качества всемирно известных ахалтекинских лошадей, но и стать значимой площадкой для укрепления культурных и гуманитарных связей между Туркменистаном и Нидерландами.

Отдельное внимание было уделено протокольным и организационным вопросам, связанным с программой предстоящих мероприятий, участием официальных представителей и дальнейшей координацией между соответствующими структурами двух стран.

Участники встреч подчеркнули взаимную заинтересованность в продолжении конструктивного взаимодействия и реализации новых совместных инициатив, способствующих укреплению дружественных связей между Туркменистаном и Королевством Нидерландов, отмечается в сообщении.

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