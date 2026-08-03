В Ашхабаде прошел семинар ОБСЕ по климатоустойчивой логистике

В Ашхабаде прошел двухдневный семинар ОБСЕ, посвященный созданию современной транспортной инфраструктуры, способной выдерживать последствия изменения климата и природные катаклизмы. В обсуждении приняли участие представители ключевых ведомств Туркменистана — от Меджлиса, МИД и Минфина до профильных транспортных агентств, а также эксперты Союза промышленников и предпринимателей и логистического бизнеса.

Главным фокусом встречи стали экономические и инженерные решения для транспортной отрасли с учетом условий Центральной Азии. Международные эксперты представили передовой опыт планирования магистралей и узлов, устойчивых к погодным аномалиям и стихийным бедствиям. Особый акцент был сделан на цифровую трансформацию, транспортную дипломатию и привлечение инвестиций в региональные коридоры.

Как подчеркнули участники, развитие надежной логистики в регионе станет важным вкладом в реализацию Десятилетия устойчивого транспорта ООН (2026–2035 годы). Была выражена общая уверенность в том, что инвестиции в устойчивую и надежную транспортную инфраструктуру способствуют экономическому развитию, стимулируют торговлю и укрепляют транспортную связанность региона.

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