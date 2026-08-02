В Ашхабаде обсудили демографические сценарии Туркменистана до 2050 года

В здании представительства ООН в Ашхабаде прошло рабочее заседание по обсуждению проекта Национальной стратегии по демографической устойчивости Туркменистана. Акция была проведена представительством Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане в рамках Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между правительством Туркменистана и ООН на 2026–2030 годы.

В заседании приняли участие представители ключевых государственных ведомств, включая Министерство образования, Государственный комитет по статистике, Министерство здравоохранения и медицинской промышленности, Министерство труда и социальной защиты населения, Министерство финансов и экономики, а также Академию государственной службы при президенте Туркменистана и Союз экономистов.

Участники ознакомились со сценарным прогнозированием развития населения страны на период до 2050 года. Также был рассмотрен анализ текущих демографических тенденций, структуры населения, вопросов развития человеческого капитала и участия молодежи и женщин в экономике. Отдельное внимание было уделено оценке влияния демографических изменений на системы образования, здравоохранения, социальную защиту и рынок труда.

По итогам трехдневной работы участники согласовали основные положения проекта национальной стратегии, ее ключевые индикаторы и институциональные механизмы межведомственной координации, а также определили дальнейшие шаги по доработке документа.

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