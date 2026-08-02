Заместитель министра иностранных дел Туркменистана принял участие в совещании форума сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея»

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов принял участие в прошедшем в Астане третьем совещании старших должностных лиц форума сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея».

Участники совещания рассмотрели вопросы подготовки к предстоящему саммиту «Центральная Азия – Республика Корея», включая проект итогового документа. В своем выступлении заместитель министра иностранных дел Туркменистана подтвердил приверженность страны дальнейшему укреплению многостороннего взаимодействия в рамках форума, подчеркнув важность развития взаимовыгодного партнерства между государствами Центральной Азии и Республикой Корея.

В тот же день состоялась встреча Ахмета Гурбанова с заместителем министра иностранных дел Республики Корея госпожой Чун Эй-хэ. В ходе беседы было отмечено, что Туркменистан придает важное значение дальнейшему развитию туркменско-корейского партнерства, которое традиционно основывается на принципах многолетней дружбы, взаимного доверия, уважения и взаимопонимания. Было подчеркнуто особое значение визитов и контактов на высшем уровне, неизменно занимающих приоритетное место в истории двусторонних отношений. Собеседники также обсудили актуальные вопросы подготовки к саммиту «Центральная Азия – Республика Корея».

© TURKMENISTAN.RU, 2026