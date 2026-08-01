Лидеры стран Центральной Азии и Азербайджана собрались на неформальную встречу в Чолпон-Ате

Курортный город Чолпон-Ата на побережье озера Иссык-Куль в Кыргызстане принял неформальную встречу глав государств Центральной Азии и Азербайджана. Встреча укрепила региональное партнерство и позволила обсудить ключевые вопросы международной и экономической повестки.

Организатором встречи выступил президент Киргизии Садыр Жапаров. В мероприятии принимают участие лидеры пяти стран региона: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон; президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов; президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и их стратегический партнер президент Азербайджана Ильхам Алиев. Формат «5+1» подчеркивает высокий уровень доверия и стремление к консолидации усилий на евразийском пространстве.

Основной фокус переговоров был смещен на практические аспекты многостороннего сотрудничества. Лидеры стран обсудили экономику и логистику: расширение торговых связей, сотрудничество в энергетике, развитие туризма и расширение транспортных коридоров для интеграции региона в глобальные цепочки поставок. В числе тем также гуманитарная сфера: укрепление культурно-гуманитарных связей, сохранение общего исторического наследия и развитие образовательных обменов.

Консультативные встречи глав государств Центральной Азии проводятся регулярно с 2018 года (первая прошла в Казахстане). Изначально формат «5+0» был направлен на решение внутрирегиональных проблем, таких как делимитация границ и водопользование. В последние годы к участию в качестве почетного гостя или стратегического партнера все чаще приглашается лидер Азербайджана. Присутствие Ильхама Алиева имеет важное практическое значение. Азербайджан играет ключевую роль в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Сама же консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана нынешнего года пройдет 8 октября 2026 года в национальной туристической зоне «Аваза» в Туркменистане.

© TURKMENISTAN.RU, 2026