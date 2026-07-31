Гурбангулы Бердымухамедов напутствовал группу «Галкыныш» перед выступлениями в Нидерландах

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов встретился с участниками группы национальных конных игр «Галкыныш». Руководитель высшего представительного органа страны подробно поинтересовался ходом учебно-тренировочного процесса, условиями жизни и личными планами молодых наездников, расспросив каждого члена коллектива.

Созданная в 2007 году по инициативе Гурбангулы Бердымухамедова группа «Галкыныш» прославилась виртуозным мастерством джигитовки и зрелищными трюками. Благословляя наездников на предстоящие международные соревнования, национальный лидер туркменского народа выразил уверенность, что мастера верховой езды продемонстрируют высочайший уровень подготовки, достойно представив Туркменистан. Участники группы в свою очередь заверили, что приложат все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие и приумножить славу ахалтекинских скакунов.

Встреча прошла в рамках подготовки к участию туркменской делегации высокого уровня в чемпионате мира по конному спорту и международном конкурсе красоты ахалтекинцев в Королевстве Нидерландов. Гурбангулы Бердымухамедов возглавляет специальный организационный государственный комитет по подготовке к этим престижным соревнованиям и держит работу на личном контроле. Туркменская делегация уже побывала в нидерландском городе Кроненберге, где осмотрела площадку для предстоящих состязаний, согласовав с организаторами вопросы оформления, размещения национальной символики и логистики. В рамках визита состоялись консультации с европейскими экспертами и коневодами.

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