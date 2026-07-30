В Туркменистане начались вступительные экзамены в вузы

В Туркменистане стартовали вступительные экзамены в высшие учебные заведения страны. План приема на учебу в вузы в 2026 году утвержден соответствующим распоряжением президента Туркменистана.

Согласно плану, прием документов от абитуриентов проходил с 13 июля по 26 июля. Новый этап кампании - вступительные экзамены и зачисление будущих первокурсников на учебу осуществляются в местах расположения вузов. В соответствии с утвержденным графиком вступительные экзамены будут проходить в назначенные сроки поочередно для абитуриентов из Ашхабада, Аркадага и пяти велаятов (областей) страны.

В этом году в вузы будет зачислено более 18 тысяч молодых людей, на 1239 студентов больше, чем в прошлом году. Вузы страны предлагают абитуриентам широкий выбор специальностей и направлений подготовки, перечень которых в этом году расширен: высшие школы страны начнут подготовку кадров по 20 новым направлениям, которые запускаются по программам специалитета, бакалавриата и магистратуры.

Введение новых специальностей и направлений подготовки всецело отвечает потребностям национальной экономики и важнейшим задачам системы образования Туркменистана по подготовке высококвалифицированных и востребованных специалистов.

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