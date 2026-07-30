Президент Туркменистана принял руководителя Европейского банка реконструкции и развития

Президент Сердар Бердымухамедов принял руководителя Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) госпожу Одиль Рено-Бассо, прибывшую в Туркменистан с визитом.

Как отмечалось в ходе встречи, Туркменистан конструктивно сотрудничает с авторитетными международными организациями, в частности, с финансовыми и банковскими структурами. Реализуемая в стране стратегия социально-экономического развития направлена на повышение уровня жизни народа. Ее приоритетные цели не ограничиваются только решением актуальных задач, но и ориентированы на обеспечение долгосрочного устойчивого развития.

Отметив, что в ходе визита госпожи Одиль Рено-Бассо в Ашхабад прошли переговоры по линии банковской, финансовой, энергетической сфер, охраны окружающей среды, рационального использования водных ресурсов и транспортно-логистической системы Туркменистана, президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что они придадут импульс партнерству между Туркменистаном и ЕБРР и выведут его на качественно новый уровень.

В завершение встречи президент Сердар Бердымухамедов и руководитель Европейского банка реконструкции и развития госпожа Одиль Рено-Бассо, выразив уверенность в успешном продолжении двустороннего взаимодействия, обменялись наилучшими пожеланиями.

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