Президент Европейского банка реконструкции и развития принята в МИД Туркменистана

В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Рашида Мередова с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо. В ходе встречи собеседники отметили, что сотрудничество Туркменистана с ЕБРР продолжается по восходящей линии.

Стороны рассмотрели перспективные проекты по развитию транспортно-логистической инфраструктуры и содействие продвижению региональных транспортных коридоров. Речь, в частности, шла о Транскаспийском коридоре. Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана подчеркнул, что Туркменистан придает особое значение последовательному проведению экономических реформ и привлечению передового международного опыта и инвестиций. В этом контексте была выражена признательность ЕБРР за содействие в реализации приоритетных национальных и региональных программ.

Одиль Рено-Бассо высоко оценила динамичное социально-экономическое развитие Туркменистана и подтвердила готовность Европейского банка реконструкции и развития к дальнейшему углублению продуктивного диалога, а также участию в новых институциональных и инфраструктурных проектах.

В завершение встречи стороны подтвердили взаимную нацеленность на продолжение активного взаимодействия и определение конкретных шагов по реализации намеченных планов.

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