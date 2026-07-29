Президент Туркменистана принял министра дорог и городского строительства Ирана

Президент Сердар Бердымухамедов принял министра дорог и городского строительства Исламской Республики Иран г-жу Фарзане Садег Малваджерд.

В ходе встречи собеседники подчеркнули, что добрые отношения между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран опираются на общность историко-культурных ценностей, уходящую корнями вглубь истории. По мнению сторон, сегодня межгосударственный диалог развивается в двустороннем формате и в рамках международных организаций, основываясь на принципах обоюдного уважения и взаимопонимания. Туркменистан и Исламская Республика Иран поддерживают конструктивное сотрудничество на полях ООН и других международных структур.

Важной составляющей повестки межгосударственных отношений являются торгово-экономические связи. Иран занимает одну из лидирующих позиций во внешнеторговом обороте Туркменистана. Развивается эффективное и взаимовыгодное партнерство в топливно-энергетическом и транспортно-коммуникационном секторах, в сферах строительства, сельского хозяйства. Активизируются также контакты между представителями частного сектора.

В этом контексте собеседники подчеркнули ключевую роль Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в расширении туркменско-иранского взаимодействия. Деятельность комиссии нацелена на выявление новых возможностей и направлений партнёрства, содействие реализации конкретных мер по выполнению договорённостей, достигнутых на высшем уровне.

В завершение встречи Сердар Бердымухамедов и Фарзане Садег Малваджерд, выразив уверенность в дальнейшем развитии и укреплении конструктивных межгосударственных отношений в интересах дружественных народов двух стран, обменялись наилучшими пожеланиями.

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