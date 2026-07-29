Туркменско-узбекский бизнес-форум прошел в Ашхабаде

В Ашхабаде состоялся туркменско-узбекский бизнес-форум, объединивший представителей профильных министерств, ведомств и ведущих производственных предприятий двух соседних государств. С каждой стороны во встрече приняли участие более двадцати ключевых компаний, что продемонстрировало практическую заинтересованность деловых кругов в выстраивании связей, увеличении товарооборота и реализации совместных инвестиционных инициатив.

На форуме выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Туркменистане Равшанбек Алимов. Дипломат выразил искреннюю признательность туркменской стороне за высокую организацию мероприятия, традиционно теплый прием узбекской делегации и создание оптимальных условий для продуктивного диалога бизнес-сообществ.

Участники форума детально обсудили направления сотрудничества, представляющие интерес для запуска новых совместных производственных площадок, обмена технологиями и увеличения взаимных поставок. В перечень товаров для сотрудничества в строительном секторе вошли строительные и лакокрасочные материалы, сэндвич-панели и металлоконструкции, декоративное сырье и плиточные материалы, неметаллическая минеральная продукция, строительный пластик и металлическая теплоизоляция, чугун, сталь, ферросплавы.

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