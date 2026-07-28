В Ашхабаде состоялась встреча сопредседателей Межправительственной туркменско-иранской комиссии

В МИД Туркменистана состоялась встреча сопредседателей Межправительственной туркменско-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству - министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова и министра дорог и городского развития Исламской Республики Иран Фарзане Садег Малваджерд.

В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы развития туркменско-иранского сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках авторитетных международных структур, прежде всего ООН. На встрече была отмечена значимость принципов добрососедства и взаимоуважения, присущих отношениям между двумя государствами.

Стороны обсудили вопросы торгово-экономического характера и обменялись мнениями касательно укрепления роли Межправительственной туркменско-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству. По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в последовательном развитии сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

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