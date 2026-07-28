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28.07.26 07:14

На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 9 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 9 сделок на общую сумму свыше 2 миллионов 746 тысяч долларов США.

Покупатели из Турции, Узбекистана, Азербайджана приобрели пряжу хлопчатобумажную, шелк-сырец и соапсток хлопкового масла.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили пряжу хлопчатобумажную и хлопок-волокно на общую сумму 78 миллионов 93 тысячи манатов.

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