Пресс-служба МИД Туркменистана распространила сообщение для СМИ

Пресс-служба внешнеполитического ведомства Туркменистана распространила сообщение для средств массовой информации, в котором сообщается следующее.

25 июля 2026 года в международных средствах массовой информации были опубликованы сообщения об атаке морского судна в акватории Каспийского моря. В этой связи Министерство иностранных дел Туркменистана заявляет о недопустимости подобных действий.

Туркменистан как прикаспийское государство и страна, обладающая статусом постоянного нейтралитета, признанного Организацией Объединенных Наций, подчеркивает, что Каспий является морем мира, согласия и добрососедства.

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