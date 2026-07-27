Между Туркменистаном и Азербайджаном налажен обмен данными о грузоперевозках

При организационной поддержке Международного союза автомобильного транспорта (IRU) Государственная таможенная служба Туркменистана и Государственный таможенный комитет Азербайджана наладили обмен информацией о транзитных грузоперевозках через Каспийское море с использованием цифровой системы eTIR.

Успешно проведен тестовый обмен данными по грузоперевозкам, следовавшим из Азербайджана транзитом через Туркменистан в Узбекистан, а также грузоперевозкам из Туркменистана транзитом через Азербайджан в Турецкую Республику. Данная инициатива стала одним из первых проектов прямого обмена информацией по транзитным автоперевозкам между таможенными ведомствами двух стран на международном транспортном коридоре Европа-Центральная Азия.

Система eTIR обеспечивает обмен таможенными данными в режиме реального времени в электронном формате, сокращает объемы бумажного документооборота и минимизирует риски, ускоряет прохождение таможенных процедур. Внедрение системы eTIR было реализовано в рамках проекта «Развитие региональной взаимосвязанности посредством цифровизации таможенного дела и создание «умной таможни».

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