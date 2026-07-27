Обсужден ход выполнения обязательств Туркменистана в сфере прав человека

В МИД Туркменистана состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права. В ходе заседания был заслушан отчет о результатах деятельности Межведомственной комиссии за первое полугодие 2026 года, а также обсуждены приоритетные задачи на предстоящий период.

Рассмотрен план мероприятий по имплементации международного гуманитарного права на 2024–2026 годы. Отдельное внимание было уделено обсуждению проекта Национального плана действий по правам человека в Туркменистане на 2026–2030 годы. Было отмечено, что данный документ направлен на дальнейшее развитие национальной системы защиты прав и свобод человека с учетом международных стандартов и обязательств Туркменистана.

Выступая на заседании, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов подчеркнул, что политика Туркменистана в области прав человека наглядно отражает гуманистический характер государства, его приверженность развитию международного сотрудничества и ответственному выполнению принятых международных обязательств.

По итогам заседания были определены дальнейшие направления деятельности Межведомственной комиссии, нацеленные на повышение эффективности реализации международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права.

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