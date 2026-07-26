Туркменистан участвует в работе сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

В Пусане (Республика Корея) официально открылась 48-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Это ежегодное совещание проходит в Республике Корея впервые с момента присоединения страны к Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия в 1988 году. Оно объединяет более 3000 делегатов и международных экспертов из 196 государств – участников конвенции.

Туркменистан на сессии представляют ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустемова, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Корея Бегенч Дурдыев.

На церемонии открытия сессии выступили генеральный директор ЮНЕСКО Халед Аль-Анани и президент Республики Корея Ли Чжэ Мен. В выступлениях была подтверждена основная ценность всемирного наследия как общего цивилизационного достояния человечества. Также было заявлено, что сохранение наследия требует согласованных усилий для решения глобальных проблем, включая изменение климата, неравенство между городами и сельскими районами и неравномерное региональное развитие.

Комитет всемирного наследия является одним из двух руководящих органов Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. В его состав входят представители 21 государства, избранные из числа 196 стран – участниц конвенции. В ходе нынешней сессии члены комитета рассмотрят статус сохранности существующих объектов, 33 предложения по включению новых объектов в Список всемирного наследия и планы сохранения 147 объектов, ранее включённых в этот список.

По итогам 48-й сессии планируется принятие Пусанской декларации, в которой будут изложены стратегические цели Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

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