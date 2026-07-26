Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по инициативе Туркменистана

В ходе 106-го пленарного заседания 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН консенсусом была принята инициированная Туркменистаном резолюция «Год международного права, 2028». Соавторами документа выступили 78 государств, что свидетельствует о широкой международной поддержке данной инициативы.

Выступая при представлении проекта резолюции, туркменская сторона подчеркнула, что в условиях глубоких глобальных преобразований укрепление уважения к международному праву является необходимым условием поддержания международного мира и безопасности, достижения Целей устойчивого развития, а также дальнейшего развития эффективного многостороннего сотрудничества.

Принятие данной резолюции стало очередным подтверждением признания международным сообществом последовательной деятельности Туркменистана по продвижению принципов верховенства международного права, укреплению культуры мира, доверия и конструктивного многостороннего взаимодействия в рамках Организации Объединенных Наций.

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