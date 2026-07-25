Туркменистан получил трибуну на заседании Совбеза ООН

Постоянный представитель Туркменистана при ООН, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана Вепа Хаджиев выступил на открытых прениях высокого уровня Совета Безопасности ООН на тему «Поддержание международного мира и безопасности: управление природными ресурсами как основа мира, безопасности и процветания».

В своем выступлении постпред отметил, что Туркменистан последовательно выступает за ответственное, справедливое и взаимовыгодное управление природными ресурсами, рассматривая их как важный фактор обеспечения мира, устойчивого развития и расширения международного сотрудничества.

Особое внимание было уделено международным инициативам Туркменистана, направленным на укрепление механизмов превентивной дипломатии, продвижение философии мира и доверия, обеспечение энергетической и транспортной взаимосвязанности, укрепление водной безопасности, а также развитие экологического сотрудничества. Отмечалось, что данные направления нашли свое отражение в 32 резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, принятых по инициативе Туркменистана.

В ходе выступления, в контексте выдвижения кандидатуры Туркменистана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2031–2032 годы, была подтверждена готовность страны и впредь вносить конструктивный вклад в деятельность ООН посредством продвижения превентивной дипломатии, укрепления доверия, ответственного управления природными ресурсами и развития взаимовыгодного международного сотрудничества.

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