Туркменский ансамбль скрипачей «Mukam» успешно выступил на международном фестивале

В Пекине прошла Международная неделя искусств молодежных оркестров. В рамках культурного форума, объединившего талантливые молодежные музыкальные коллективы из разных стран, состоялись концерты, конкурс среди оркестров, совместные практические занятия, а также мастер-классы под руководством всемирно известных дирижеров. В мероприятиях приняли участие молодежные оркестры, ансамбли и дирижеры из Мексики, Австрии, Болгарии, Индонезии, Российской Федерации, Туркменистана и Китайской Народной Республики.

Туркменистан на международной неделе искусств представлял ансамбль скрипачей «Mukam», в составе которого – студенты Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой и талантливые учащиеся специализированной музыкальной школы-интерната при этой консерватории. В конкурсе среди оркестров, состоявшемся в рамках программы международной недели искусств, ансамбль скрипачей «Mukam» впечатлил членов жюри вдохновенным исполнением известных классических произведений. Члены жюри, в состав которого вошли известные дирижеры и музыканты, дали высокую оценку выступлению туркменского коллектива.

Ансамблю было выдано специальное свидетельство за вклад в международный обмен музыкальным опытом между молодежью из разных стран мира. Кроме того, «Mukam» удостоился награды «Классический оркестр», коллективу были вручены специальный диплом и кубок.

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