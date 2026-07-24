Туркменские мастера приняли участие в международном этническом фестивале

Мастера и дизайнеры из Туркменистана представили национальные изделия и этническую моду на международном фестивале «Стиль жизни – Культурный код» в Казани. Крупный культурный форум, проходящий в Центре уникального мастерства (ЦУМ), объединил ремесленников, художников и модельеров из регионов России и зарубежных стран, в том числе туркменских мастеров.

На площадке фестиваля развернулся масштабный этномаркет авторской ручной работы, где наряду с другими зарубежными участниками свои уникальные изделия представляют ремесленники из Туркменистана. Гости мероприятия могут не только приобрести аутентичную продукцию, но и прикоснуться к древним ремесленным традициям на специальных мастер-классах. Туркменские национальные мотивы и традиционные орнаменты органично интегрированы в показы этномоды наряду с работами модельеров из Индии, Катара, Марокко, Узбекистана и Казахстана.

Участие туркменских мастеров в казанском фестивале подчеркивает растущий интерес международной аудитории к самобытному декоративно-прикладному искусству и текстильным традициям Туркменистана.

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