Никарагуа присоединилась к Группе друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития, учрежденной по инициативе Туркменистана под эгидой ООН.

Сейчас группа объединяет 30 государств-членов ООН, представляющих различные регионы мира, что свидетельствует о возрастающей международной поддержке принципов нейтралитета как эффективного инструмента укрепления мира, доверия и международного сотрудничества. Группа друзей нейтралитета, созданная по инициативе Туркменистана в 2020 году, является международной площадкой для продвижения широкого многостороннего диалога по вопросам практического применения политики нейтралитета, превентивной дипломатии, посредничества, укрепления доверия и мирного урегулирования споров в соответствии с принципами и целями Устава ООН.

В рамках группы проводятся регулярные заседания на уровне постпредов при ООН в Нью-Йорке, а также ежегодные встречи на уровне министров иностранных дел, способствуя обмену опытом и выработке совместных подходов к укреплению международного мира, безопасности и устойчивого развития.

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