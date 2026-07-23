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23.07.26 07:35

Туркменские артисты выступили на музыкальном фестивале в Корее

Мастера искусств Туркменистана приняли участие в песенно-музыкальном фестивале «Культурное путешествие по Великому Шелковому пути с песней «Ариран», организованном в рамках Международных дней дружбы в Республике Корея.

Артисты из разных стран мира знакомили публику с культурным наследием своих народов. Ключевой особенностью стало то, что в программе центральное место заняла песня «Ариран» — это и определило название фестиваля. «Ариран» — это не просто песня, а целый жанр корейской народной музыки, имеющий глубокие исторические корни и объединяющий разные регионы страны.

Туркменистан на сцене фестиваля представили исполнители фольклорных песен и мелодий из Ашхабада и Туркменабада. Их выступления были отмечены особыми памятными знаками фестиваля.

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