|23.07.26 07:06
|
Обсуждены вопросы туркменско-американского сотрудничества
Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с временным поверенным в делах США в Туркменистане Кристин Хокинс.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая развитие политико-дипломатического диалога, взаимодействие в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес.
Собеседники подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении конструктивного туркменско-американского сотрудничества.
© TURKMENISTAN.RU, 2026