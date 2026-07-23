Обсуждены вопросы туркменско-американского сотрудничества Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с временным поверенным в делах США в Туркменистане Кристин Хокинс. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая развитие политико-дипломатического диалога, взаимодействие в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес. Собеседники подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении конструктивного туркменско-американского сотрудничества. © TURKMENISTAN.RU, 2026