Министр иностранных дел Туркменистана встретился со специальным представителем генерального секретаря ООН

В МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова со специальным представителем генерального секретаря ООН, главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Кахой Имнадзе.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия между Туркменистаном и Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Собеседники подчеркнули значимость центра как уникальной платформы для развития превентивной дипломатии, укрепления региональной безопасности, доверия и взаимопонимания между государствами Центральной Азии. Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего совершенствования регионального взаимодействия, продвижения культуры мира и диалога, а также совместной реализации инициатив, направленных на обеспечение мира, безопасности и устойчивого развития в регионе.

В ходе обмена мнениями были рассмотрены вопросы подготовки и проведения предстоящих совместных мероприятий, а также взаимодействия в рамках реализации региональных программ и проектов под эгидой ООН. По завершении встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем поступательном развитии взаимовыгодного сотрудничества.

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