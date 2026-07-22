Президент Туркменистана принял постоянного координатора ООН в Туркменистане

Президент Сердар Бердымухамедов принял вновь назначенного постоянного координатора ООН в Туркменистане Сяоцзюнь Грейс Ван, которая вручила главе государства верительные грамоты.

Глава государства поздравил Сяоцзюнь Грейс Ван с назначением на должность постоянного координатора ООН в Туркменистане, пожелав больших успехов в ответственной дипломатической миссии по дальнейшему развитию продуктивных связей между Туркменистаном и ООН. Глава государства с удовлетворением констатировал последовательный и высокоэффективный характер сотрудничества между страной и ООН.

В свою очередь дипломат подчеркнула, что для нее большая честь представлять ООН в Туркменистане, заверив, что приложит все усилия для дальнейшего развития эффективного партнёрства.

В завершение встречи президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что Сяоцзюнь Грейс Ван своей деятельностью внесет значительный вклад в укрепление сотрудничества между Туркменистаном и ООН, а также в продвижение Целей устойчивого развития, и еще раз пожелал дипломату успехов в работе.

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