Состоялся телефонный разговор между главами внешнеполитических ведомств России и Туркменистана

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, в ходе которого был обсужден ряд вопросов, стоящих в повестке дня туркменско-российских отношений.

Особое внимание стороны уделили вопросам дальнейшего укрепления сотрудничества Туркменистана и России в гуманитарной сфере. При этом была подчеркнута значимость активизации работы по продвижению ряда совместных образовательных и культурных проектов.

Главы внешнеполитических ведомств также затронули тему предстоящих контактов, включая намеченные на октябрь 2026 года многосторонние мероприятия на высшем и высоком уровнях в Туркменистане. Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.

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