В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялось очередное заседание Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО.

В ходе заседания были рассмотрены итоги деятельности за первое полугодие 2026 года, а также обсуждены актуальные вопросы дальнейшего совершенствования работы по реализации инициатив и обязательств Туркменистана в рамках сотрудничества с ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Участники заседания отметили значимость последовательного развития взаимодействия с ЮНЕСКО, направленного на укрепление международного сотрудничества в сферах образования, науки, культуры, сохранения историко-культурного наследия и продвижения национальных ценностей Туркменистана на международной арене.

Особое внимание было уделено вопросам расширения сотрудничества с Организацией исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИCЕСКО) в связи с официальным получением Туркменистаном статуса государства-наблюдателя при данной организации. В ходе заседания также были определены приоритетные задачи по дальнейшему укреплению международного сотрудничества Туркменистана с авторитетными международными организациями, а также намечены направления работы на предстоящий период.

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