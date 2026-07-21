На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 13 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 13 сделок на общую сумму свыше 369 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов из Афганистана приобрели сжиженный газ, произведенный на технологических установках Госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, покупателям из Объединенных Арабских Эмиратов и Турции были реализованы текстильные изделия в ассортименте и ткань хлопчатобумажная.

На внутренний рынок отечественные предприниматели закупили полипропилен, а также масло хлопковое, ткань хлопчатобумажную, хлопок-волокно и побочные продукты переработки хлопка на общую сумму свыше 60 миллионов 653 тысяч манатов.

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