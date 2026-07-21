Состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии Туркменистана по вопросам Каспийского моря

В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялось 65-е заседание Межведомственной комиссии Туркменистана по вопросам Каспийского моря. В ходе заседания был заслушан отчет об итогах работы, выполненной в январе–июне текущего года в соответствии с планом мероприятий на 2026 год.

Кроме того, участники заседания обсудили проекты документов, связанных с проведением Каспийского экологического саммита, который планируется провести в октябре 2026 года в Национальной туристической зоне «Аваза». Выступившие в ходе заседания отметили конструктивный характер сотрудничества Туркменистана с авторитетными международными организациями по вопросам Каспийского моря. Как было подчеркнуто, присоединившись к ряду международных конвенций ООН в области охраны окружающей среды, Туркменистан последовательно выполняет свои международные обязательства в сфере обеспечения устойчивого развития и защиты окружающей среды, а также развивает эффективное взаимодействие с мировым сообществом в данном направлении.

Наряду с этим в ходе заседания были рассмотрены вопросы подготовки и организационные аспекты мероприятий, приуроченных ко Дню Каспийского моря. Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего совершенствования деятельности Межведомственной комиссии Туркменистана по вопросам Каспийского моря на научной основе, а также расширения сотрудничества с международными организациями в данной сфере.

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