Туркменистан – активный участник глобальной повестки по защите озонового слоя

В Бангкоке состоялись совещание рабочей группы открытого состава сторон (OEWG-48) и шестое внеочередное совещание сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. В работе совещания приняла участие делегация Туркменистана.

Представители стран обсудили актуальные научные, технические и организационные вопросы, связанные с защитой озонового слоя. Особое внимание уделялось совершенствованию регионального мониторинга регулируемых веществ в атмосфере, повышению энергоэффективности холодильного и климатического оборудования, а также совершенствованию законодательства в области защиты озонового слоя.

Также были рассмотрены вопросы восстановления, повторного использования и экологически безопасного уничтожения хладагентов, подготовки и сертификации специалистов холодильного сектора, внедрения природных хладагентов и новых технологий устойчивого охлаждения.

Участие Туркменистана в вышеуказанных мероприятиях способствует укреплению международного и регионального сотрудничества, обмену опытом, дальнейшему совершенствованию национального законодательства в области защиты озонового слоя, а также продвижению принципов устойчивого развития.

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