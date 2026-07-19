В Грузии прошли Дни культуры Туркменистана

В Тбилиси прошли Дни культуры Туркменистана в Грузии, приуроченные к государственному визиту президента Сердара Бердымухамедова в Грузию.

В рамках акции была организована масштабная выставка произведений туркменского национального декоративно-прикладного искусства. Здесь были представлены музейные ценности, самобытные изделия народных промыслов, а также работы художников и скульпторов.

Интересно прошла встреча творческих деятелей и работников библиотек двух стран. Как отмечали участники мероприятия, в настоящее время имеются широкие возможности для обмена опытом и активизации диалога в соответствующих областях. Программа культурной акции также включила в себя встречи руководителей театров Туркменистана и Грузии, в ходе которых подчеркивалось наличие больших перспектив для развития контактов между театральными деятелями. Мастера сцены обменялись мнениями о современном театральном искусстве, обсудили вопросы его дальнейшего развития. Члены творческой делегации Туркменистана посетили достопримечательности Тбилиси и сделали видеозаписи памятных моментов.

Кульминацией творческого праздника стал большой концерт туркменских музыкантов, танцоров и певцов.

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